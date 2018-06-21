В Алтайском крае в жестком ДТП смяло автомобиль Toyota.

На Чуйском тракте вечером 19 июня столкнулись автомобили Toyota Allion и Toyota RAV4, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
ДТП произошло в 18:10 на Чуйском тракте недалеко от Бийска. Очевидцы в группе "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска" пишут, что водитель автомобиля Toyota RAV4 не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с Toyota Allion.
На снимках с места аварии видно, что от удара смяло переднюю часть Toyota Allion. Пострадавших нет.
Напомним, в Барнауле утром 20 июня Toyota врезалась в столб.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.