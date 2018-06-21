В Алтайском крае в жестком ДТП смяло автомобиль Toyota.

ДТП произошло в 18:10 на Чуйском тракте недалеко от Бийска. Очевидцы в группе "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска" пишут, что водитель автомобиля Toyota RAV4 не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с Toyota Allion.

На снимках с места аварии видно, что от удара смяло переднюю часть Toyota Allion. Пострадавших нет.

Напомним, в Барнауле утром 20 июня Toyota врезалась в столб.

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