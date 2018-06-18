В центре Барнаула девушка на Hyundai снесла ограждение около дома

ДТП 18 июня. Фото : Анна Зайкова. ДТП 18 июня. Фото : Анна Зайкова. ДТП 18 июня. Фото : Анна Зайкова. ДТП 18 июня. Фото : Анна Зайкова.

ДТП произошло у ЖК Plaza на Красноармейском проспекте. На снимках с места аварии видно, что от удара у Hyundai снесло бампер. Также серьезно пострадало ограждение рядом с домом.

По словам свидетелей аварии, за рулем была девушка. О пострадавших не сообщается.

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