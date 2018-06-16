В Барнауле спортивный седан разбился в хлам о машину скорой помощи

15 июня на ул. Аванесова в Барнауле столкнулись Toyota Mark II и УАЗ "Скорая помощь". После аварии вся передняя часть японского седана оказалась разбита.
ДТП на ул. Аванесова. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на ул. Аванесова. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на ул. Аванесова. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на ул. Аванесова. Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на ул. Аванесова. Фото : vk.com/barneos22.
Как заявил водитель Toyota в паблике "Барнаул 22", машина скорой помощи его подрезала.
Андрей Андреев,
свидетель ДТП:
— Марк втопил, превысил. Там знак 40, а скорая резко решила перестроиться вправо, даже вроде без поворотника. Точно не помню, хотя ехал за ними… От удара скорую чуть не перевернуло, и она ушла обратно в левый ряд.
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