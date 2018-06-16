В Барнауле спортивный седан разбился в хлам о машину скорой помощи

ДТП на ул. Аванесова. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на ул. Аванесова. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на ул. Аванесова. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на ул. Аванесова. Фото : vk.com/barneos22. ДТП на ул. Аванесова. Фото : vk.com/barneos22.

Как заявил водитель Toyota в паблике "Барнаул 22", машина скорой помощи его подрезала.

Андрей Андреев,

свидетель ДТП:





— Марк втопил, превысил. Там знак 40, а скорая резко решила перестроиться вправо, даже вроде без поворотника. Точно не помню, хотя ехал за ними… От удара скорую чуть не перевернуло, и она ушла обратно в левый ряд.

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