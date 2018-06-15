В Барнауле троллейбус влетел в столб.

В Барнауле утром 15 июня троллейбус врезался в столб, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
ДТП произошло на повороте с улицы Малая Космонавтов на улицу Малахова. На снимках с места аварии видно, что от удара троллейбус сильно смяло. У электротранспорта повреждена кабина. О пострадавших не сообщается.
Напомним, 14 июня в Рубцовске автомобиль Mazda 6 врезался в столб.
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