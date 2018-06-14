В Рубцовске 14 июня автомобиль Mazda 6 врезался в столб, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".
В алтайском городе автомобиль на скорости влетел в столб. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В алтайском городе автомобиль на скорости влетел в столб. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
На снимках с места ДТП видно, что от удара Mazda 6 сильно смяло. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП.
Напомним, в Барнауле днем 14 июня сбили пожилого мужчину.
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