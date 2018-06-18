Жесткое ДТП в Бийске: водитель мопеда после столкновения перелетел через легковушку

Жесткое ДТП в Бийске: водитель мопеда перелетел через легковушку. Фото : Руслан Николаевич в vk.com/incident_22. Жесткое ДТП в Бийске: водитель мопеда перелетел через легковушку. Фото : vk.com/avarcomdtp.

ДТП произошло на пересечении улиц Матросова и Пугачева. На кадрах с места аварии видно, что во время столкновения мопедист перелетел через автомобиль Toyota. Мужчина сам смог подняться. Какие травмы получил пострадавший, не уточняется.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что сотрудники проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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