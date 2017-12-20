На Алтае водитель КамАЗа без прав сбил мужчину.

ДТП произошло около 21:25 на 457 километре Чуйского тракта. КамАЗ под управлением 28-летнего мужчины наехал на 43-летнего пешехода. На момент аварии водитель был лишен прав.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести пешехода доставили в больницу. Экспертиза показала, что водитель был трезв.

Полицейские проводят расследование. Против мужчины составили административный материал. Ему грозит штраф 30 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов.

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