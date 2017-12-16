Очевидцы: в Барнауле иномарка сбила дорожного рабочего (обновлено)

Очевидцы: в Барнауле иномарка сбила дорожного рабочего. Фото: Алишер Строкин в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле иномарка сбила дорожного рабочего. Фото: Алишер Строкин в vk.com/barneos22.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула сообщили, что ДТП произошло в 8:55 на улице Трактовая,13. Автомобиль Ford Kuga под управлением 54-летнего водителя наехал на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход поступил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.

Свидетели ЧП рассказали, что пострадавший — дорожный рабочий.