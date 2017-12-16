Очевидцы: в Барнауле иномарка сбила дорожного рабочего (обновлено)

Сегодня, 11:23.
Происшествия

В Барнауле 16 декабря автомобиль сбил дорожного рабочего, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

Очевидцы: в Барнауле иномарка сбила дорожного рабочего. Фото: Алишер Строкин в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле иномарка сбила дорожного рабочего. Фото: Алишер Строкин в vk.com/barneos22.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула сообщили, что ДТП произошло в  8:55 на улице Трактовая,13. Автомобиль Ford Kuga под управлением 54-летнего водителя наехал на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход поступил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.

Свидетели ЧП рассказали, что пострадавший — дорожный рабочий.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров