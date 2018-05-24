На Алтае водитель перевернувшегося автомобиля бросил пострадавшего пассажира и сбежал

В Кош-Агачском районе Республики Алтай 23 мая опрокинулся автомобиль ВАЗ-21053. Водитель сбежал с места аварии, сообщает ГУ МВД региона.
ДТП произошло в 15:25 на 16 километре автодороги "Ортолык-Бельтир". По данным ведомства, 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-21053 не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. После аварии водитель сбежал.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. ВАЗ сильно смяло,у машины выпало лобовое стекло.
В результате аварии в больницу с травмами обратилась пассажир автомобиля — 34-летняя жительница села Новый-Бельтир. Ее госпитализировали.
Полицейские ищут автомобилиста.
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