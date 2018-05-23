В Алтайском крае в жестком ДТП с участием КамАЗа погибли 2 человека. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае в жестком ДТП с участием КамАЗа погибли 2 человека. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась в 20:48 на 191 километре федеральной автодороги А-322 "Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан".

По предварительной информации, на участке проведения ремонтных работ в районе поворота на село Кабаково 62-летний водитель КамАЗа поехал на красный свет. Грузовик столкнулся с автомобилем Mitsubishi Delica и Honda Accord, которые ехали во встречном направлении.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались два человека.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Барнауле вечером 22 мая КамАЗ задавил насмерть женщину на пешеходном переходе.