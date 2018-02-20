На Алтае женщина без прав слетела с дороги и врезалась в дерево

В Республике Алтай 19 февраля Toyota съехала с дороги и врезалась в дерево. Травмы получили два человека, сообщает ГУ МВД региона.
ДТП произошло в Усть-Коксинском районе в 11:50 недалеко от села Маргала. Автомобиль Toyota Corona Premio под управлением 45-летней женщины без прав слетел с дороги и врезался в дерево. Женщина не справилась с управлением.
В результате ДТП в районную больницу доставили двух пассажиров: 42 и 33-летнего мужчину. Госпитализация не потребовалась.
Экспертиза показала, что в момент аварии женщина была трезва.
Напомним, 18 февраля в жестком ДТП в Республике Алтай травмы получили три человека, включая ребенка.
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