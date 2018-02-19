В Барнауле ищут водителя, который сбил 10-летнего ребенка и скрылся

ДТП произошло в 12:40 на улице Юрина,202. Водитель на неустановленной машине наехал на ребенка и скрылся. Его разыскивают.

Всех, кто что-либо знает о происшествии, просят звонить по телефонам: 393-605, 391-090, 393-555, или 02.

Напомним, в начале февраля на Алтае автомобиль Toyota сбил 8-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

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