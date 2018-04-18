Как после бомбежки: на алтайских дорогах застревают грузовики и не могут проехать автобусы

Этой весной из-за паводка дороги разрушаются не только в населенных пунктах, но и за их пределами. Жители Алтайского края выкладывают в сеть видео с проблемными участками. Так, фура торговой сети "Магнит" забуксовала на дороге Барнаул—Родино у границы Романовского и Родинского районов, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
По трассе в Новичихинском районе с трудом пробирается автобус рейса Барнаул-Ключи. Очевидцы пишут, что дальше снятого на видео участка дорога еще хуже:
Напомним, что накануне губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что правительство региона отправило в в Минтранс и Росавтодор документы на восстановление разрушенных паводком мостов.
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