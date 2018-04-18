Автоновости

Как после бомбежки: на алтайских дорогах застревают грузовики и не могут проехать автобусы

Сегодня, 09:42.
Автоновости

Этой весной из-за паводка дороги разрушаются не только в населенных пунктах, но и за их пределами. Жители Алтайского края выкладывают в сеть видео с проблемными участками. Так, фура торговой сети "Магнит" забуксовала на дороге Барнаул—Родино у границы Романовского и Родинского районов, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. 

скрин с видео Андрея Шеенко vk.com/barneos22
Фура торговой сети "Магнит" забуксовала на автодороге Барнаул—Родино у границы Романовского и Родинского районов. 17 апреля 2018 года. Фото из архива редакции.

По трассе в Новичихинском районе с трудом пробирается автобус рейса Барнаул-Ключи. Очевидцы пишут, что дальше снятого на видео участка дорога еще хуже:

Напомним, что накануне губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что правительство региона отправило в в Минтранс и Росавтодор документы на восстановление разрушенных паводком мостов.

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