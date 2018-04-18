Как после бомбежки: на алтайских дорогах застревают грузовики и не могут проехать автобусы

По трассе в Новичихинском районе с трудом пробирается автобус рейса Барнаул-Ключи. Очевидцы пишут, что дальше снятого на видео участка дорога еще хуже:

Напомним, что накануне губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что правительство региона отправило в в Минтранс и Росавтодор документы на восстановление разрушенных паводком мостов.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.