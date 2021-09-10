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Автоновости

На алтайских трассах создали новое освещение и запустили его в тестовом режиме

В Алтайском крае на трассах построили 16 км новых линий электроосвещения, сообщает Управление федеральных дорог «Алтай».

Новое электроосвещение на дорогах в Алтайском крае.
Новое электроосвещение на дорогах в Алтайском крае.
altay.rosavtodor.ru.

Новое освещение, в частности, появилось на въездах в Барнаул и Рубцовск. Работы вышли на завершающую стадию, освещение запустили в тестовом режиме на трех участках.

«На трассе Р-256 „Чуйский тракт“, подъезд к Барнаулу, протяженность линии электроосвещения увеличили на 9 км: от развязки возле Новоалтайска до совмещенного (Старого) моста через Обь (км 2 — км 11). На автодороге А-322 освещение установили в границах краевой столицы на участке от поселка Садоводов до выезда из Бельмесево (км 15 — км 21), а также на въезде в Рубцовск по Веселоярскому тракту — от въездного знака (км 303 — км 304)», — рассказали в управлении.

В общей сложности установили более 500 опор и светодиодных светильников. Линии подключили к автоматизированной системе управления.

В ведомстве пояснили, что это позволит оптимизировать график включения и выключения освещения на каждом участке и управлять яркостью, сохраняя до 30% электроэнергии.

Вся информации на линиях передается на пульт диспетчера, поэтому при аварийных ситуациях можно оперативно принять меры.

Ранее сообщали, что на выезде из Барнаула установят светофоры с интеллектуальной кнопкой.

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