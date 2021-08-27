На выезде из Барнаула установят светофоры с интеллектуальной кнопкой

Новые объекты появятся на остановках общественного транспорта — Октябрьский садовод и в Сибирской Долине.
«На обоих участках будут использоваться светофоры нового образца, оборудованные интеллектуальной кнопкой вызова пешеходной фазы. При этом устройство срабатывает бесконтактно: к кнопке не нужно прикасаться, снимать перчатки тоже не обязательно. После этого специальная строка на дисплее покажет оставшееся время ожидания до перехода», — рассказали в управлении.
Опоры над проезжей частью оснастят системой дублирования сигнала светофора, чтобы сделать более заметным для автомобилистов.
В будущем оборудование подключат к интеллектуальной системе в рамках цифровизации транспортной инфраструктуры.
В сентябре начнут обустраивать пешеходные переходы, а заработают светофоры к лету 2022 года.
Ранее на въезде в Кемерово поставили «умный светофор», который облепил город километровыми пробками.