На выезде из Барнаула установят светофоры с интеллектуальной кнопкой

Новые объекты появятся на остановках общественного транспорта — Октябрьский садовод и в Сибирской Долине.

«На обоих участках будут использоваться светофоры нового образца, оборудованные интеллектуальной кнопкой вызова пешеходной фазы. При этом устройство срабатывает бесконтактно: к кнопке не нужно прикасаться, снимать перчатки тоже не обязательно. После этого специальная строка на дисплее покажет оставшееся время ожидания до перехода», — рассказали в управлении.