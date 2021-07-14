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Жизнь

На въезде в Кемерово поставили светофор, облепивший город километровыми пробками

В Кемеровской области дорожники больше месяца решали проблему с огромными пробками, которые появились после установки плохо настроенного светофора, сообщает «Сибдепо».

Пробка на въезде в Кемерово.
Пробка на въезде в Кемерово.
кадр из видео.

Новый светофор появился на подъезде к Кемерово в начале июня 2021 года. После его включения начали образовываться километровые пробки.

В дирекции автомобильных дорог Кузбасса изданию сообщили, что решение о необходимости светофора приняли на основании проведенного анализа интенсивности движения, однако не учли некоторые нюансы.

Водители отметили, что разрешающий сигнал горит очень короткий промежуток времени — невозможно проехать.

«Основной поток, въезжающий и выезжающий в город, не успевает проехать. Огромное количество машин стоит ради двух-трех автомобилей, выезжающих с прилегающей дороги. В час-пик и выходные здесь образуется транспортный коллапс, километровые пробки», — рассказал кемеровчанин.

Жители Кемерова решили не оставлять ситуацию и добиться изменения работы светофора. К примеру, появились многочисленные комментарии в соцсетях главы города и губернатора региона.

Под напором негатива власти все-таки сдались и спустя месяц пересмотрели те самые «некоторые нюансы».

«Цикл работы светофора скорректировали. Время работы разрешающего сигнала проезда для проезда по основному направлению было увеличено с 25 до 90 секунд», — сообщили в дирекции автомобильных дорог Кузбасса.

Ранее жители Барнаула заподозрили светофор в «сборе биометрических данных».

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