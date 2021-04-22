Барнаульцы заподозрили светофор в «сборе биометрических данных»

Сенсорный датчик срабатывает и через несколько секунд загорается надпись «Идите» — для машин горит «красный», пишут в группе Barnaul22.
Скучающие в ожидании автобуса на остановке барнаульцы подносят ладони к сенсору и смеются над останавливающимся машинопотоком, отметили в комментариях.
Возникла версия, что таким образом «собирают биометрические данные отпечатков ладони».
Такой светофор уже давно работает на пр. Комсомольском на перекрестке с ул. Кирова.
«Кнопка куда удобнее», — заключили горожане.
Ранее стало известно, какой хитростью победили пробки в Барнауле на съезде с Горы.