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Жизнь

Барнаульцы заподозрили светофор в «сборе биометрических данных»

В Барнауле на ул. Трактовой в районе остановки «Пивзавод» установили светофор с сенсорным датчиком. Чтобы перейти через дорогу пешеходам нужно приложить ладонь к сенсору.

Светофор на ул. Трактовой в Барнауле.
Светофор на ул. Трактовой в Барнауле.
Barnaul22

Сенсорный датчик срабатывает и через несколько секунд загорается надпись «Идите» — для машин горит «красный», пишут в группе Barnaul22.

Скучающие в ожидании автобуса на остановке барнаульцы подносят ладони к сенсору и смеются над останавливающимся машинопотоком, отметили в комментариях.

Светофор на ул. Трактовой в Барнауле.
Светофор на ул. Трактовой в Барнауле.
Barnaul22

Возникла версия, что таким образом «собирают биометрические данные отпечатков ладони».

Такой светофор уже давно работает на пр. Комсомольском на перекрестке с ул. Кирова.

«Кнопка куда удобнее», — заключили горожане.

Ранее стало известно, какой хитростью победили пробки в Барнауле на съезде с Горы.

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