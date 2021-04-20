Стало известно, какой хитростью победили пробки в Барнауле на съезде с Горы

Нечепуренко попросили привести несколько примеров, когда ЦУР помог ускорить решение конкретных проблем, находящихся на стыке полномочий разных ведомств.

«Неоднократно поступали сообщения из соцсетей о пробках на съезде с Горы на Красноармейский проспект — там перекресток, большой поток автомобилей. Информация была передана в администрацию Барнаула — там приняли решение удлинить разрешающий сигнал на 5−7 секунд. И этого оказалось достаточно, чтобы уменьшить пробки на этом участке», — отметил глава Центра.