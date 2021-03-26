Яма в виде восклицательного знака появилась на дороге Барнаула: «Виноваты птицы и китайская обувь»

В интернет-сообществе « Барнаул 22 » обсуждают дорожную яму, которая как будто хочет что-то сказать или предупредить водителей.

Яма в виде восклицательного знака появилась на улице Аванесова — в районе дома № 44.

Примечательно, что в 2019 году дорогу отремонтировали в рамках нацпроекта БКАД (безопасные качественные автомобильные дороги).

«Весной на участке улицы Аванесова появляются выбоины на асфальтобетонном покрытии. Водители, будьте внимательны!» — обратились с предостережением к автолюбителям.

Барнаульцы наши повод для шуток: «Виноваты птицы, погода, земля в конце концов», «Каждый год нам анонсируют асфальт по новым технологиям», «Виноваты пешеходы, перебегающие дорогу в некачественной китайской обуви», «Только лето продержался асфальт», «Сейчас ногами притопчут кучу на 5 см выше уровня дорожного полотна».

Кстати, в 2019 году пришлось перекладывать новый асфальт на улице Аванесова из-за ошибки дорожников — срезали верхний слой и снова его уложили.

Ранее в Барнауле провалилась дорога на улице Попова. На место сразу же выехали аварийные службы и завалили ненужную яму.