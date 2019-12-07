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Автоновости

На алтайском курорте построят дороги за 1 млрд рублей

В 2020 году на курорте «Белокуриха-2» начнётся строительство двух дорог. За три года только из федерального бюджета регион на эти цели получит 870 млн рублей.

Белокуриха.
Белокуриха.
vk.com/kurort22

По словам Олега Акимова, заместителя директора компании «Курорт Белокуриха», речь идёт о дорогах к горнолыжным комплексам «Мишина гора» и «Глухариный». Часть работ инвестор провёл за свой счёт.

В перспективе здесь появятся асфальтированные дороги с пешеходными и велосипедными зонами. Также предусмотрено освещение трасс.

«В городе даже таких дорог нет», — сообщил Олег Акимов.

Средства на строительство будут получены из нескольких источников. Основной — это федеральный бюджет. Также предусмотрены условия софинансирования краевого бюджета. Общая стоимость работ, по предварительным подсчетам, может превысить 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что к следующему зимнему сезону на «Мишиной горе» планируется запустить систему искусственного оснежения.

На горе Глухариная также в ближайшие годы появится современный горнолыжный комплекс. 7 декабря на «Белокурихе-2» состоится презентация инвестора, который будет развивать этот проект.

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