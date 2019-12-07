На алтайском курорте построят дороги за 1 млрд рублей

По словам Олега Акимова, заместителя директора компании «Курорт Белокуриха», речь идёт о дорогах к горнолыжным комплексам «Мишина гора» и «Глухариный». Часть работ инвестор провёл за свой счёт.
В перспективе здесь появятся асфальтированные дороги с пешеходными и велосипедными зонами. Также предусмотрено освещение трасс.
«В городе даже таких дорог нет», — сообщил Олег Акимов.
Средства на строительство будут получены из нескольких источников. Основной — это федеральный бюджет. Также предусмотрены условия софинансирования краевого бюджета. Общая стоимость работ, по предварительным подсчетам, может превысить 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что к следующему зимнему сезону на «Мишиной горе» планируется запустить систему искусственного оснежения.
На горе Глухариная также в ближайшие годы появится современный горнолыжный комплекс. 7 декабря на «Белокурихе-2» состоится презентация инвестора, который будет развивать этот проект.