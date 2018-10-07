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На алтайской дороге УАЗ в лобовой аварии смял Toyota Corona

Четыре человека пострадали в аварии на автодороге Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщает полиция региона.

ДТП в Шебалинском районе. 5 октября 2018 года.
ДТП в Шебалинском районе. 5 октября 2018 года.
04.мвд.рф

Авария произошла в десятом часу вечера 5 октября на 28 км дороги. Автомобиль Toyota Corona под управлением местного жителя при обгоне выехал на встречную полосу, где врезался в УАЗ-«буханку», которым управлял житель Усть-Коксинского района.

ДТП в Шебалинском районе. 5 октября 2018 года.
ДТП в Шебалинском районе. 5 октября 2018 года.
04.мвд.рф

В аварии пострадали пассажиры микроавтобуса: двое мужчин и две женщины. Их доставили в село Черга в в фельдшерско-акушерский пункт, где всем четверым была оказана медицинская помощь. Госпитализация никому не потребовалась.

Анализы показали, что оба водителя были трезвыми.

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