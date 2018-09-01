На алтайской трассе автомобиль слетел в кювет

На место происшествия приехали сотрудники МЧС и медики.
По словам очевидцев, в аварии пострадали люди. Подробности не сообщаются.
ДТП на алтайской трассе.
«Барнаул22».
Днем 1 сентября на алтайской трассе в районе села Баюновские ключи Первомайского района произошло ДТП. Автомобиль Nissan Almera съехал в кювет, сообщают очевидцы в группе «Барнаул22».
На место происшествия приехали сотрудники МЧС и медики.
По словам очевидцев, в аварии пострадали люди. Подробности не сообщаются.
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