На алтайской заправке Mazda влетела в бетонный колодец. Госпитализированы две женщины

В Чемальском районе в результате ДТП были госпитализированы две 25-летние женщины. Авария случилась в первом часу дня 20 декабря возле АЗС на 28 километре автодороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс", сообщает республиканский главк МВД.
ДТП на заправке в Чемальском районе. 20 декабря 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
ДТП на заправке в Чемальском районе. 20 декабря 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
ДТП на заправке в Чемальском районе. 20 декабря 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.
58-летний водитель автомобиля Mazda Capella не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в бетонный колодец.
Две пассажирки автомобиля получили травмы, их отправили в районную больницу. Водителя проверили на наличие алкоголя в крови, тестирование показало отрицательный результат.
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