На алтайской заправке Mazda влетела в бетонный колодец. Госпитализированы две женщины

ДТП на заправке в Чемальском районе. 20 декабря 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП на заправке в Чемальском районе. 20 декабря 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП на заправке в Чемальском районе. 20 декабря 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.

58-летний водитель автомобиля Mazda Capella не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в бетонный колодец.

Две пассажирки автомобиля получили травмы, их отправили в районную больницу. Водителя проверили на наличие алкоголя в крови, тестирование показало отрицательный результат.

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