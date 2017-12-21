Автоновости

На алтайской заправке Mazda влетела в бетонный колодец. Госпитализированы две женщины

Сегодня, 13:10.
Фоторепортажи

В Чемальском районе в результате ДТП были госпитализированы две 25-летние женщины. Авария случилась в первом часу дня 20 декабря возле АЗС на 28 километре автодороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс", сообщает республиканский главк МВД.

58-летний водитель автомобиля Mazda Capella не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в бетонный колодец.

Две пассажирки автомобиля получили травмы, их отправили в районную больницу. Водителя проверили на наличие алкоголя в крови, тестирование показало отрицательный результат.

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