Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 апреля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

На барнаульской дороге растет яма после работ коммунальщиков

Жители улицы Фурманова пожаловались на то, что после устранения коммунальной аварии, случившейся зимой, на их дороге растет яма, плохо заделанная после ремонта сетей. Из-за этого по улице практически невозможно проехать, пишет Barnaul22.

На улице Фурманова после ремонта сетей размывает дорогу. 1 апреля 2019 года.
На улице Фурманова после ремонта сетей размывает дорогу. 1 апреля 2019 года.
vk.com/barneos22

Порыв на сетях по адресу ул. Фурманова, 26А случился в январе. Коммунальщики раскопали яму посреди дороги, потом кое-как их забросали, поставили предупредительные знаки и уехали.

Машины преодолевали это препятствие по газону или парковке магазина. Однако сошел снег и ездить по газону стало трудно. Вместе со снегом стал уходить и оставшийся асфальт вокруг ямы, она растет с каждым днем, под ней вешние воды промыли землю.

Напомним, за зиму порывы теплотрасс и водопроводов повредили несколько участков дорог, капитально отремонтированных в 2017 и 2018 годах. В течение весны энергетики и владельцы других сетей должны будут восстановить асфальт.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость