На барнаульской дороге растет яма после работ коммунальщиков

Жители улицы Фурманова пожаловались на то, что после устранения коммунальной аварии, случившейся зимой, на их дороге растет яма, плохо заделанная после ремонта сетей. Из-за этого по улице практически невозможно проехать, пишет Barnaul22.

Порыв на сетях по адресу ул. Фурманова, 26А случился в январе. Коммунальщики раскопали яму посреди дороги, потом кое-как их забросали, поставили предупредительные знаки и уехали.

Машины преодолевали это препятствие по газону или парковке магазина. Однако сошел снег и ездить по газону стало трудно. Вместе со снегом стал уходить и оставшийся асфальт вокруг ямы, она растет с каждым днем, под ней вешние воды промыли землю.

Напомним, за зиму порывы теплотрасс и водопроводов повредили несколько участков дорог, капитально отремонтированных в 2017 и 2018 годах. В течение весны энергетики и владельцы других сетей должны будут восстановить асфальт.