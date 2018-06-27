На барнаульской улице меняют асфальт, который положили в прошлом году

Речь идет об участке на нечетной стороне улицы Островского между улицами А.Петрова и Г.Исакова. За последние десять лет асфальт на проезжей части здесь изрядно разбило. Долгие годы дорожники проводили здесь только ямочный ремонт. Но летом 2017 года сюда пригнали дорожную технику, срезали старое покрытие и уложили новое — ровное и на вид основательное.

В июне 2018 года сюда вернулась фреза и срезала полотно. Теперь асфальт укладывают по-новой.

Как объяснили в администрации Барнаула, в 2017 году на этом отрезке улицы Островского провели лишь текущий ремонт. Работы выполнял муниципальный "Автодорстрой".

Чтобы полностью поменять асфальтобетонное покрытие, на 2018 год улицу Островского включили в план масштабного ремонта по программе "Безопасные и качественные дороги" (БКД). По нему покрытие обновляют основательно, с усиленным контролем качества, а от подрядчиков требуют 5-летней гарантии.

В 2018 году асфальт на улице Островского от ул. А.Петрова до ул. Юрина меняет компания "Барнаульское ДСУ№4". Стоимость работ — 14 млн рублей.

Факт

В 2018 году по БКД отремонтируют 44 участка улиц более чем за 820 млн рублей. Это максимальный объем в истории города. С ним может сравниться только кампания 2017 года, когда отремонтировали 33 участка. До этого такого масштабного обновления дорог Барнаул еще не видел.

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