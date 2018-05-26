В Барнауле построят дорогу за 243 млн рублей

В Барнауле идет строительство дорожного полотна по Балтийской от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Проект осуществляют в рамках адресной инвестпрограммы, пишет официальный сайт города.
Работы начались в прошлом году. Новая дорога пройдет через недавно построенные микрорайоны Индустриального района города. Строительство ведется поэтапно с учетом меняющихся погодных условий, уточняют в мэрии.
К 25 мая дорожники успели уложить асфальт по всей ширине улицы Балтийской от Попова до Сергея Ускова. Далее подготовленное корыто под проезжую часть автомобильной дороги отсыпается щебнем и ведутся работы по укладке ливневой канализации.
Общая площадь дорожного полотна составит около 28 тысяч кв. м. Длина строящейся ливневой канализации более 1500 м. Стоимость строительства составляет 243 млн. рублей.
Жители микрорайона рады начавшейся стройке. Однако они обращают внимание, что проблемной будет оставаться участок улицы Ускова до улицы Власихинской. Там по-прежнему, скорее, направление, чем дорога. В планах дорожников на 2018 год она не заявлена, писал altapress.ru.
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