Начался долгожданный ремонт дороги на Балтийской в Барнауле

Сегодня дорожники достраивают участок улицы Балтийской, ведущей к проспекту Энергетиков. Эту дорогу начали строить еще в прошлом году в рамках реализации программы "Безопасные качественные дороги" - от улицы Попова.

Подрядчиками выступают компании "Алт Авто" и ПСК "Индустрия".

Altapress.ru уже сообщал о жалобах жителей на этот участок: если зимой там можно было проехать, то весной грунт растаял и превратился в месиво, которое не дает добраться к многоэтажкам, магазинам и организациям, находящихся в домах.

Ситуацию осложняло то, что дороги официально не введены в эксплуатацию, а значит, и городские дорожные службы за ними не следили.

Жители микрорайона рады начавшейся стройке. Однако они обращают внимание, что проблемной будет оставаться участок улицы Ускова до улицы Власихинской. Там по-прежнему, скорее, направление, чем дорога. В планах дорожников на 2018 год она не заявлена.

Новые дороги на улицах Балтийская, Ускова и Взлетная строят поэтапно. В 2017 году здесь сделали ливневую канализацию, основание дорог и тротуары. Укладывать верхнее покрытие, заниматься благоустройством и другими работами продолжат в 2018 году.

Напомним, в 2018 году по программе "Безопасные качественные дороги" в Барнауле отремонтируют 42 участка более чем за 820 млн рублей. Это максимальный объем в истории города. С ним может сравниться только кампания 2017 года, когда отремонтировали 33 участка. До этого такого масштабного обновления дорог Барнаул еще не видел.

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