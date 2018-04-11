Дороги в новостройках Барнаула утонули в грязи

А была ли дорога?

В квартал "Балтийская крепость" ведут три пути. Это въезды с улицы Ускова, проспекта Энергетиков и Балтийской. Но участки Ускова и Энергетиков, которые окружают "крепость" — еще официально не введены в эксплуатацию. Ситуацию осложняет участок ул.Балтийской до пересечения с пр.Энергетиков, который остался недостроенным с прошлого года. Если зимой там можно было проехать, то сейчас грунт растаял и превратился в месиво, которое не дает добраться к многоэтажкам, магазинам и организациям, находящихся в домах.

"Непонятно, с кого спрашивать содержание дорог. Каждый день мимо нас ездит строительная техника, которая разбивает гравийку", — сетуют местные жители. По их словам, за дорогами всегда следил застройщик ИСК "Алгоритм". Но сейчас по обе стороны от "крепости" активно застраиваются еще два квартала — "Матрешки" (застройщик — "ВИРА-Строй") и "Времена года" (СК "Союз").

Местные жители обращались с жалобами в управляющую компанию "Маяк", которая занимается обслуживанием квартала. Для пешеходов соорудили подобие мостика, чтобы можно было миновать грязь. Но теперь детям и взрослым приходится обходить лужи прямо по проезжей части. Горожане рассказали, что 9 апреля по Ускова прошел грейдер, но жители квартала больших изменений не заметили.

Где искать крайнего?

Формально эти дороги — объекты незавершенного строительства. Комитет по дорожному хозяйству должен принять их на баланс и начать обслуживать после того, как работы будут закончены.

Однако в январе 2018 года возникала похожая ситуация с расчисткой снега. С этих участков его никто не убирал. Тогда прокуратура вынесла решение, что дороги должны содержаться надлежащим образом независимо от того, приняты они на баланс или нет.

Altapress.ru обратился за комментариями к застройщикам и мэрии Барнаула. ИСК "Алгоритм" пока ответ не предоставил. Денис Краев, замдиректора по строительству "ВИРА-Строй", сказал коротко: "Этот участок дороги находится в муниципальной собственности и компания не может ничего там делать."

Когда ждать новых дорог?

Дороги перейдут на содержание барнаульского "Автодорстроя" в 2018 году, как только будут построены. Сейчас содержание проезжей части этих улиц осуществляется подрядчиками, которые ведут строительство (ООО "Алт Авто", ООО ПСК "Индустрия") — пояснили в мэрии.



Проспект Энергетиков пока не включен в муниципальное задание "Автодорстроя". Но в мэрии заявили, что содержание дороги ведется "по мере необходимости".

Справка

Новые дороги на улицах Балтийская, Ускова и Взлетная строят поэтапно. В 2017 году здесь сделали ливневую канализацию, основание дорог и тротуары. Укладывать верхнее покрытие, заниматься благоустройством и другими работами продолжат в 2018 году.

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