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Автомобиль на скорости сбил лося и слетел с дороги на Чуйском тракте

В Алтайском крае утром 13 октября автомобиль Mitsubishi сбил лося и съехал с трассы, пишут очевидцы в группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска».

ДТП 13 октября.
ДТП 13 октября.
vk.com/avarcomdtp

Свидетели ДТП сообщают, что оно произошло на Чуйском тракте по пути в Горно-Алтайск, недалеко от поселка Чуйский. По их словам, на дорогу неожиданно выбежал лось. Автомобиль Mitsubishi сбил его, а после этого слетел с дороги.

На снимках с места аварии видно, что лось погиб. Автомобиль получил серьезные повреждения. Иномарку смяло, лобовое стекло треснуло и почти полностью выпало.

Сколько человек было в иномарке и получили ли они травмы, не сообщается.

Напомним, в Алтайском крае поздно вечером 12 октября столкнулись автомобили Toyota и Honda. В машинах зажало женщин.

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