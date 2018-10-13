Автомобиль на скорости сбил лося и слетел с дороги на Чуйском тракте

В Алтайском крае утром 13 октября автомобиль Mitsubishi сбил лося и съехал с трассы, пишут очевидцы в группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска».

Свидетели ДТП сообщают, что оно произошло на Чуйском тракте по пути в Горно-Алтайск, недалеко от поселка Чуйский. По их словам, на дорогу неожиданно выбежал лось. Автомобиль Mitsubishi сбил его, а после этого слетел с дороги.

На снимках с места аварии видно, что лось погиб. Автомобиль получил серьезные повреждения. Иномарку смяло, лобовое стекло треснуло и почти полностью выпало.

Сколько человек было в иномарке и получили ли они травмы, не сообщается.

Напомним, в Алтайском крае поздно вечером 12 октября столкнулись автомобили Toyota и Honda. В машинах зажало женщин.