В алтайском наукограде появились инновационные столбы

В Бийске на ул. Трофимова установили столбы с подсветкой, которые в темное время суток сигнализируют водителям о наличии пешеходов на проезжей части или рядом с ней, рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.

Столбы изготовила компания «Алтик» (участник кластера «Алтайполикомпозит»). Стойки оборудованы датчиками, настроенными на движущихся людей. При приближении человека к пешеходному переходу столб меняет цвет с белого на красный, предупреждая водителя о наличии пешехода.

Инновационные столбы в Бийске. altairegion22.ru

Основными преимуществами такой конструкции специалисты называют ее прочность, высокую антивандальную степень защиты и простоту эксплуатации.

Также компания «Алтик» выпускает линейку парковых столбов — для освещения общественных пространств и создания световых представлений.