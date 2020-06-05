В алтайском наукограде появились инновационные столбы

Столбы изготовила компания «Алтик» (участник кластера «Алтайполикомпозит»). Стойки оборудованы датчиками, настроенными на движущихся людей. При приближении человека к пешеходному переходу столб меняет цвет с белого на красный, предупреждая водителя о наличии пешехода.
Основными преимуществами такой конструкции специалисты называют ее прочность, высокую антивандальную степень защиты и простоту эксплуатации.
Также компания «Алтик» выпускает линейку парковых столбов — для освещения общественных пространств и создания световых представлений.