Улицу Попова в Барнауле на два дня закроют для трамваев

На время ремонта на теплосетях в Барнауле закроют трамвайное движение по участку ул. Попова в районе остановки «Спортивный клуб Темп», сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение закроют ул. Попова от ул. Антона Петрова до ул. Власихинской с 19:00 14 июня до 22:00 16 июня.

Как будут ходить трамваи

Маршрут № 2 будет закрыт.

Маршрут № 7: Депо № 3 — ул. Малахова — ул. Антона Петрова , далее по маршруту на ост."Кордон".

далее по маршруту на ост."Кордон". Маршрут № 10: ст."Пивзавод" - ул. Власихинская — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — ул. Власихинская — ст."Пивзавод".

Напомним, на участке Попова между Власихинской и Трактовой началось строительство новой дороги по четной стороне. Прокладка трех новых полос для движения транспорта должна решить проблему пробок на этом участке.