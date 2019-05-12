На двух улицах Барнаула плохо восстановили асфальт после работ коммунальщиков

На двух оживленных участках Барнаула асфальт на новых дорогах после коммунальных перекопов восстановили с дефектами. Коммунальщиков и их подрядчиков заставили переделывать работы качественно, следует из сообщения министерства транспорта Алтайского края.

Речь идет о пересечении улицы Попова и Павловского траста, где «Барнаульская теплосетевая компания меняла теплотрассу. Второй проблемный участок — на проспекте Социалистическом на площади Сахарова. Там «Барнаульский водоканал» ремонтировал чугунные трубопроводы.

В обоих случаях коммунальщикам пришлось разрушить свежий асфальт на дорогах, а позже его восстанавливать. О том, что это сделали с дефектами, стало известно во время рейда, который прошел 7 мая.

Сергей Войтюк,

участник рейда , руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае:

На участках дорог по улице Попова и проспекту Социалистическому обнаружены проблемы, связанные с количеством слоев асфальта и его укладкой. Сделаны пробные запилы, которые направятся в лабораторию, чтобы определить какой материал использовали подрядчики для устранения повреждения дорожного полотна.

В 2017 и 2018 году в Барнауле заменили асфальт на 77 участках дорог. На из них из-за коммунальных аварий пришлось вскрывать новое покрытие. Это произошло на ул. Дальняя, Димитрова, Молодежная, Максима Горького, Гоголя, Телефонная, Эмилии Алексеевой, Бульвар 9 января, Гущина и др.

Это не гарантийные случаи, поэтому восстанавливают участки не за счет дорожников, а за деньги владельцев сетей. Сделать это должны до 1 июня, уточнили в минтрансе.

Чиновники неоднократно подчеркивали, что с началом масштабной кампании по ремонту барнаульских дорог в 2017 году они регулярно синхронизируют свои планы с коммунальщиками. Так удается избежать ситуаций, когда новые дороги приходится разбирать, чтобы отремонтировать подземные коммуникации.