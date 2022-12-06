На электромобиле у своих резиденций часто катается Путин

Российский лидер достаточно долго ездил сам на машине, он умеет управлять электромобилем, сообщил представитель Кремля.
По словам Пескова, Путин управляет электромобилем в Ново-Огарево или Сочи (резиденция «Бочаров ручей»), пишет Lenta.ru.
Как глава государства водит электромобиль, многие неоднократно видели.
Ранее Путин проехал по Крымскому мосту, восстановленному после теракта.
О ремонтных работах Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в течение шести-семи месяцев планируют восстановить второй путь на железнодорожной части моста.
После отчета президент РФ сел за руль и лично проехал по мосту.
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