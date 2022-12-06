6 декабря
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Автоновости

На электромобиле у своих резиденций часто катается Путин

Президент РФ Владимир Путин, когда выдается возможность, сам садится за руль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в резиденции "Бочаров ручей", 2015 год.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев в резиденции "Бочаров ручей", 2015 год.
kremlin.ru

Российский лидер достаточно долго ездил сам на машине, он умеет управлять электромобилем, сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин управляет электромобилем в Ново-Огарево или Сочи (резиденция «Бочаров ручей»), пишет Lenta.ru.

Как глава государства водит электромобиль, многие неоднократно видели.

Ранее Путин проехал по Крымскому мосту, восстановленному после теракта.

О ремонтных работах Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в течение шести-семи месяцев планируют восстановить второй путь на железнодорожной части моста.

После отчета президент РФ сел за руль и лично проехал по мосту.

Путин за рулем автомобиля.
Путин за рулем автомобиля.
kremlin.ru

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