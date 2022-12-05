5 декабря
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Жизнь

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту, восстановленному после теракта

Президент РФ Владимир Путин лично проехал на машине по Крымскому мосту, восстановленному после теракта. Об этом сообщают РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

О ремонтных работах Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в течение шести-семи месяцев планируют восстановить второй путь на железнодорожной части моста.

После отчета президент РФ сел за руль и лично проехал по мосту.

Трагедия произошла утром 8 октября. На Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Произошло возгорание топливных железнодорожных цистерн, а два автомобильных пролета частично обрушились.

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