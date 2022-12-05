Владимир Путин проехал по Крымскому мосту, восстановленному после теракта

О ремонтных работах Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в течение шести-семи месяцев планируют восстановить второй путь на железнодорожной части моста.
После отчета президент РФ сел за руль и лично проехал по мосту.
Трагедия произошла утром 8 октября. На Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Произошло возгорание топливных железнодорожных цистерн, а два автомобильных пролета частично обрушились.
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