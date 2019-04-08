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Автоновости

На главном проспекте Барнаула «автогонщиков» ловят передвижными камерами

С 5 апреля на проспекте Ленина в Барнауле работают сразу несколько передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД «Арена». Об этом сообщает drom.ru.

Ограничение скорости на проспекте Ленина.
Ограничение скорости на проспекте Ленина.
vk.com/ugtclub

Как уточнила «Вести ФМ» инспектор городского отделения пропаганды ГИБДД Анна Шаповал, камеры выставляют по вечерам, когда на проспекте ужесточается скоростной режим.

На участке проспекта от улицы Молодежной до площади Баварина и в обратном направлении установлены знаки ограничения скорости до 40 км/ч, которые действуют с 21.00 до 06.00.

Отметим, что осенью 2018 года ГИБДД также усиливала контроля на главном проспекте Барнаула. Тогда также устанавливали передвижные комплексы и выводили по ночам 6−7 экипажей.

Это произошло после резонансного ДТП, случившегося 15 октября 2018 года, когда летевший на красный свет водитель BMW X6 врезался в Renault Scenic. В аварии погибли 33-летняя женщина и две девочки, 3 и 5 лет. Все они были пассажирами Renault.

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