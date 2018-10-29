Полицейские резко усилили контроль за проспектом Ленина после аварии с BMW X6

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-майор Андрей Подолян распорядился усилить контроль за движением на проспекте Ленина в Барнауле после резонансного ДТП.

Теперь в ночное время на Ленина работают 6−7 экипажей ГИБДД. Также установлены дополнительные передвижные комплексы фото- и видеофиксации, сообщает пресс-центр регионального ГУ МВД. Также в ближайшее время будет решен вопрос об использовании мобильных средств фиксации нарушений ПДД.

В МВД отмечают, что только за последние выходные полицейские зафиксировали 851 нарушение ПДД в Барнауле. Так, сотрудники ГИБДД задержали водителя, который как и управлявший BMW X6 Александр Руденко, проехал в нетрезвом виде на красный свет. После этого мужчина попытался поджечь автомобиль.

Напомним, резонансное ДТП произошло 15 октября на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка, 33-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Все они были пассажирами Renault.

Александр Руденко, водитель BMW, полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Сейчас он заключен под стражу.