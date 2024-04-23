На Крымском мосту усилят досмотры

Это произойдет в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона, рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Будет увеличено количество досмотровых комплексов, указывает Газета.Ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал альтернативу Крымскому мосту.

Восстановленная железная дорога от Ростова-на Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска станет альтернативой Крымскому мосту. Президент пообещал — скоро железнодорожные составы проедут в Севастополь.

Также заградительные боны установили для защиты Крымского моста. Мера — для защиты от атаки подводных и надводных дронов. Со временем боны будут установлены по всей протяженности моста.

Самое важное - в нашем Telegram-канале