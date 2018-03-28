На нескольких барнаульских перекрестках 28 марта не будут работать светофоры

28 марта на нескольких барнаульских перекрестках в течение дня отключат светофоры. Это связано с плановым ремонтом, сообщили в мэрии.
Светофоры не будут работать на следующих перекрестках:
- пересечение ул.Молодежной с пер.Ядринцева (с 08.30 до 12.00);
- пересечение пр-кта Социалистического с ул.Гоголя (с 13.00 до 16.30);
- пересечение Павловского тракта с ул.Бабуркина (с 09.00 до 12.00);
- пересечение Павловского тракта с ул.Сельскохозяйственной (с 09.00 до 12.00 час.);
- пересечение ш.Ленточный Бор с Южным трактом (с 09.00 до 16.00 час.).
Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных перекрестках, соблюдать требования дорожных знаков.
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