На нескольких барнаульских перекрестках 28 марта не будут работать светофоры

28 марта на нескольких барнаульских перекрестках в течение дня отключат светофоры. Это связано с плановым ремонтом, сообщили в мэрии.

Светофоры не будут работать на следующих перекрестках: пересечение ул.Молодежной с пер.Ядринцева (с 08.30 до 12.00);

пересечение пр-кта Социалистического с ул.Гоголя (с 13.00 до 16.30);

пересечение Павловского тракта с ул.Бабуркина (с 09.00 до 12.00);

пересечение Павловского тракта с ул.Сельскохозяйственной (с 09.00 до 12.00 час.);

пересечение ш.Ленточный Бор с Южным трактом (с 09.00 до 16.00 час.). Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных перекрестках, соблюдать требования дорожных знаков. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.