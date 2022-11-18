На оживленном перекрестке Барнаула на день отключат светофоры

В Барнауле на один день — 18 ноября — отключат светофоры на пересечении ул. Попова и ул. Юрина.

Причина — плановый ремонт оборудования, сообщает городская администрация.

Светофор не будет работать с 9 утра до 20 вечера.

«Напомним, здесь приоритетной является улица Попова по отношению к улице Юрина. Соответствующие знаки установлены на всех участках двух дорог. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Вчера, 18 ноября, в Барнауле образовался затор на перекрестке ул. Попова и Павловского тракта — там также на день отключали светофор.