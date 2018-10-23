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На перекрестке в центре Барнаула отключили светофоры

На одном из перекрестков в центре Барнаула на несколько часов отключили светофоры, пишет официальный сайт города.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры не будут работать на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской с 9 до 15 часов.

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ.

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