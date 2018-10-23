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Пьяный водитель грузовика уснул за рулем и устроил серьезное ДТП в Бийске

В Бийске в 22:30 столкнулись грузовик Hino и универсал Toyota Corolla. Как рассказала женщина, которая была понятой при оформлении ДТП, водитель грузовика был пьян. Об этом сообщает «Инцидент Бийск».

ДТП в Бийске 22 октября.
ДТП в Бийске 22 октября.
vk.com/incident_22

Специалисты зафиксировали у водителя Hino в крови 0,63 промилле алкоголя. После ДТП он хромал и признался, что скорее всего уснул за рулем.

За рулем Toyota находилась 55-летняя женщина. У нее повреждено лицо, сообщила понятая.

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