Пьяный водитель грузовика уснул за рулем и устроил серьезное ДТП в Бийске

Специалисты зафиксировали у водителя Hino в крови 0,63 промилле алкоголя. После ДТП он хромал и признался, что скорее всего уснул за рулем.
За рулем Toyota находилась 55-летняя женщина. У нее повреждено лицо, сообщила понятая.
В Бийске в 22:30 столкнулись грузовик Hino и универсал Toyota Corolla. Как рассказала женщина, которая была понятой при оформлении ДТП, водитель грузовика был пьян. Об этом сообщает «Инцидент Бийск».
Специалисты зафиксировали у водителя Hino в крови 0,63 промилле алкоголя. После ДТП он хромал и признался, что скорее всего уснул за рулем.
За рулем Toyota находилась 55-летняя женщина. У нее повреждено лицо, сообщила понятая.
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