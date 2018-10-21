В Барнауле произошло жесткое ДТП с участием легковушки и бетономешалки

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина с «миксером» ехала по своей полосе, водитель правил дорожного движения не нарушал.
Чего нельзя сказать о легковой машине, которая неожиданно оказалась поперек дороги. Из-за этого и произошло ДТП.
По предварительным данным, пострадавших нет. Находился ли водитель автомобиля в пьяном состоянии, достоверно не известно.
Напомним, сегодня ночью в Егорьевском районе произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Водитель грузовика сбил на дороге нетрезвого пешехода.