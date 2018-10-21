В Барнауле произошло жесткое ДТП с участием легковушки и бетономешалки

Днем 21 октября в краевой столице на проезде Южном столкнулись легковой автомобиль и бетономешалка. Удар был такой силы, что легковушка отлетела в сторону.

В Барнауле столкнулись легковой автомобиль и бетономешалка

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина с «миксером» ехала по своей полосе, водитель правил дорожного движения не нарушал.

Чего нельзя сказать о легковой машине, которая неожиданно оказалась поперек дороги. Из-за этого и произошло ДТП.

По предварительным данным, пострадавших нет. Находился ли водитель автомобиля в пьяном состоянии, достоверно не известно.

Напомним, сегодня ночью в Егорьевском районе произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Водитель грузовика сбил на дороге нетрезвого пешехода.