На расчистку дорог в Алтайском крае приехали военные

Для ликвидации снежных заносов на дорогах Алтайского края привлекли военную технику. Такое решение принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения губернатора края Виктор Томенко.

На расчистку отправились бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады.

Экипажи машин приступили к работе на дороге между селами Савинка и Моховское. Это позволило восстановить нарушенное транспортное сообщение между Савинкой с населением около 500 жителей и Алейском.

Работы по ликвидации снежных заносов продолжаются. Сводный отряд приступил к расчистке участка дороги протяженность 13 км, соединяющей села Боровское и Серебренниково, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.