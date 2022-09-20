На ремонт дороги до Каракольских озер на Алтае потратят почти 84 млн рублей

В соответствие с заданием, ремонту подлежит участок двухполосной дороги протяженностью 10,5 км — с расчетной скоростью движения 80 км/ч (40 км/ч в горной местности).
Проект также предусматривает строительство дорожной одежды в две очереди и двухслойного асфальтобетонного покрытия.
Дорогу оборудуют для кластера «Каракольские озера» и развития транспортной инфраструктуры региона.
Общая стоимость работ составит более 83,8 млн рублей. Финансирует проект госпрограмма Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма».
Согласно материалам госзакупок, объект сдадут 24 ноября 2023 года.