20 сентября
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Автоновости

На ремонт дороги до Каракольских озер на Алтае потратят почти 84 млн рублей

В Республике Алтай намерены провести капительный ремонт автодороги «Урлу-Аспак-Каракол». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт госзакупок.

Одно из Каракольских озер.
Одно из Каракольских озер.
strana.ru

В соответствие с заданием, ремонту подлежит участок двухполосной дороги протяженностью 10,5 км — с расчетной скоростью движения 80 км/ч (40 км/ч в горной местности).

Проект также предусматривает строительство дорожной одежды в две очереди и двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Дорогу оборудуют для кластера «Каракольские озера» и развития транспортной инфраструктуры региона.

Общая стоимость работ составит более 83,8 млн рублей. Финансирует проект госпрограмма Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Согласно материалам госзакупок, объект сдадут 24 ноября 2023 года.

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