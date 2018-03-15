На российских дорогах появятся синяя и желтая разметки

С 1 июня 2018 года в России заработает новый ГОСТ, по которому на дорогах должна появиться синяя разметка, а также добавится желтая. Новый ГОСТ утвержден Росстандартом, пишет "Коммерсантъ".
Основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения могут быть как белого, так и желтого цвета. В данном случае речь идет об одинарной и двойной сплошных, прерывистой линии, а также комбинации прерывистой и сплошной линии.
Синими линиями могут обозначаться прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.
Новый стандарт также впервые вводит разметку в виде стрелки в зоне разворота. В старом ГОСТе были только стрелки поворота.
Также на российских дорогах появится разметка, запрещающая выезд на перекресток в случае затора. Это будет разметка типа "вафельница", которая в качестве эксперимента уже применяется на 30 перекрестках в Москве.
Еще одна новая разметка будет оповещать водителей о станции зарядки электромобилей.
Новый ГОСТ вступит в силу 1 июня, однако пока неизвестно, когда разметку нового типа начнут применять на дорогах.
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