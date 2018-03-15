Крупнейший в истории Барнаула объем ремонта дорог разыграют без конкурентной борьбы

Заказчик работ — комитет по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи Барнаула — разбил весь объем на пять аукционов. Все они пройдут 16 марта. До 13 числа организаторы принимали заявки. Их подали пять организаций. Каждая претендует только на один лот. Это следует из материалов сайта госзакупок.

"Алтайдорстрой" готов заменить асфальт на шести улицах за 224 млн рублей;

ПСК "Индустрия" — на 12 улицах за 216 млн рублей;

"Барнаульское ДСУ №4" — на девяти за 256 млн рублей

"Центральное ДСУ" — на пяти за 96 млн рублей;

"Автодорстрой" — на пяти за 54 млн рублей.

Итого — 36 участков и более 820 млн рублей. Это максимальный объем в истории города. С ним может сравниться только кампания 2017 года, когда отремонтировали 33 участка. До этого такого масштабного обновления дорог Барнаул еще не видел.

Все участки отмечены на карте:

Что известно о подрядчиках?

ПСК "Индустрия" — один из крупнейших подрядчиков в Барнауле, из года в год выигрывает крупные контракты на ремонт дорог. По данным антикоррупционного центра "Трансперенси Интерншнл — Россия", с 2013 по весну 2016 года власти на ремонт барнаульских дорог потратили 1,4 миллиарда рублей, и 444 млн из них получила именно "Индустрия".

Уставный капитал фирмы — 10 тыс. рублей. Директор — Валерий Багдасарян. В 2017 году компания претендовала на крупный подряд по благоустройству 95 городских дворов по программе "Комфортная городская среда", но проиграла аукцион и в итоге вошла в проект в качестве субподрядчика.

"Алтайдорстрой" — еще один давний партнер городских властей. Это правопреемник фирмы "АлтКен", созданной в 1990-е как дорожно-строительное управление для строительства подходов к новому мосту через Обь. Руководит компанией Степан Фокин, уставный капитал — 10 тыс. рублей.

На счету "Алтайдорстроя" десятки выполненных объектов в краевой столице. Например, в 2009-2010 году компания реконструировала ул. Челюскинцев, в 2013-14 — ул. Кутузова. В 2015 году — улицу Пионеров, позже строила новую дорогу на Солнечную поляну. Также благоустраивала территории перед "Лентами" в Барнауле и Бийске. В числе последних проектов — строительство третьего малаховского кольца у ТЦ "Волна".

"Центральное ДСУ" — государственное предприятие. Занимается содержанием и ремонтом дорог в восьми районах края. Также ей вверено обслуживать новый мост в Барнауле. Начальник — Алексей Адам. Уставный капитал — 70 млн рублей.

"Барнаульское ДСУ №4" - это ООО, которое учредило "Центральное ДСУ" (владеет долей в 37%) и компания "Алтайский щебень". Уставный капитал — 153 млн рублей. Директор — Николай Данилин, депутат АКЗС.

С 2011 года ремонтирует, реконструирует и содержит дороги по всему краю. В Барнауле компания делала террасы Нагорного парка, расширяла путепровод на Ленточном бору меняла асфальт на проспекте Красноармейском, улице Матросова и ряде других магистралей города. В 2017 году "Барнаульское ДСУ №4" запустило новый асфальто-бетонный завод в Камне-на-Оби.

"Автодорстрой" - муниципальное учреждение, принадлежит администрации Алтайского края. Его создали в 2015 году. По заданиям мэрии убирает снег, чистит дороги и и занимается ямочным ремонтом. Директор — Андрей Курышин.

В 2017 году "Автодорстрой" менял асфальт на улицах Чкалова, 50 лет СССР, Гущина, Покровской, Горно-Алтайской, Мусоргского и Эмилии Алексеевой.

"Город снова станет стройкой"

В 2017 году барнаульская агломерация (город плюс радиус в 50 км) попал в федеральную программу БКД. Это позволило провести небывалую по масштабам ремонтную кампанию. Асфальт полностью заменили на 34 участках улиц Барнаула, а также в пригороде. На это потратили более 1,3 млрд рублей из разных источников.

В 2018 году кампания продолжится. Сумма увеличится до 1,7 млрд рублей. Соответственно вырос и объем предстоящих работ. "Город снова превратится в большую стройку", говорят чиновники.

Почему только меняют асфальт? Где масштабные проекты?

По условиям БКД, на первом этапе (в 2017 и 2018 году) можно выполнять лишь некапиталоемкие работы: менять асфальт, устанавливать бордюры, светофоры и т.д. Чтобы получить федеральные деньги на реконструкцию и строительство дорог, местным властям нужно до конца 2018 года выполнить ряд нормативов. Один (увеличить долю дорог в нормативном состоянии до 50%) Барнаул уже выполнил — всего за сезон этот показатель вырос с 44% до 54%.

Второй индикатор сложнее. Властям нужно вдвое снизить число очагов аварийности — мест, где в течение года произошло пять и более ДТП с пострадавшими (или три таких ДТП одного вида). По итогам 2016 года очагов было 60, в 2017 году — 42, а в 2018 должно стать 30.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.