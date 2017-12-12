На российских дорогах появятся новые знаки

Среди новых знаков — "Запрет въезда на перекресток в случае затора". Его будут применять для дополнительного обозначения "вафельной разметки" или перекрестка там, где этой разметки нет.

Также в новом стандарте появилась табличка "Глухие пешеходы". Ее будут устанавливать в тех местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха.

Для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок, установят знаки "Диагональный пешеходный переход". Сообщается, что на дорогах появятся и другие знаки.

ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. Он позволит ускорить внедрение результатов научно-исследовательских работ и предварительной проверки требований на практике. На основе информации, накопленной по результатам применения ПНСТ, проведут последующую разработку национального стандарта России.

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