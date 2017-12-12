Автоновости

На российских дорогах появятся новые знаки

Сегодня, 09:10.
Автоновости

Несколько десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек появятся в России. Об этом свидетельствует принятый национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий их использование по всей стране, сообщают "Известия".

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп". Фото : altapress.ru.

Среди новых знаков — "Запрет въезда на перекресток в случае затора". Его будут применять для дополнительного обозначения "вафельной разметки" или перекрестка там, где этой разметки нет. 

Также в новом стандарте появилась табличка "Глухие пешеходы". Ее будут устанавливать в тех местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха.

Для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок, установят знаки "Диагональный пешеходный переход". Сообщается, что на дорогах появятся и другие знаки.

ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. Он позволит ускорить внедрение результатов научно-исследовательских работ и предварительной проверки требований на практике. На основе информации, накопленной по результатам применения ПНСТ, проведут последующую разработку национального стандарта России. 

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