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Автоновости

На семи обледенелых трассах в Алтайском крае ввели ограничения

На восьми участках автодорог в Алтайском крае ввели ограничения для движения автобусов и грузовиков, сообщает краевое МЧС.

Гололед на трассе.
Гололед на трассе.
22.mchs.gov.ru

Движение для указанных автомобилей закрыли по следующим участкам:

  • К-32 Луговое-Андроново-Баево, на 1 участке от 0 до 60 км,
  • К-25 Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка (от границы Мамонтовского района до села Благовещенка), на участке от 82 до 195 км,
  • К-23 Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби (от границы Романовского района до Камня-на-Оби), на участке от 24 до 117 км,
  • К-16 Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда (от границы Родинского района до села Кулунда), на участке от 90 до 186 км,
  • К-08 Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики Казахстан, на участке от 0 до 249 км,
  • К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (на участке от села Волчиха до границы Новосибирской области), (Славгород, Волчихинский, Михайловский, Ключевской, Кулундинский, Табунский, Бурлинский, Змеиногорский, Рубцовский районы), на двух участках: от 0 до 71 км и от 138 до 471 км,
  • К-02 Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области, на 1 участке от 0 до 139 км.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю работает в режиме повышенной готовности

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.

Ранее автомобилисты рассказали, что в Немецком районе из-за непогоды несколько фур сдуло с трассы в кювет.

Как уже писал altapress.ru, новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с очень теплой погоды — местами по региону 17 января будет до +5 градусов.

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