На семи обледенелых трассах в Алтайском крае ввели ограничения

На восьми участках автодорог в Алтайском крае ввели ограничения для движения автобусов и грузовиков, сообщает краевое МЧС.

Движение для указанных автомобилей закрыли по следующим участкам:

К-32 Луговое-Андроново-Баево , на 1 участке от 0 до 60 км,

на 1 участке от 0 до 60 км, К-25 Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка ( от границы Мамонтовского района до села Благовещенка), на участке от 82 до 195 км,

от границы Мамонтовского района до села Благовещенка), на участке от 82 до 195 км, К-23 Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби ( от границы Романовского района до Камня-на-Оби), на участке от 24 до 117 км,

от границы Романовского района до Камня-на-Оби), на участке от 24 до 117 км, К-16 Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда ( от границы Родинского района до села Кулунда), на участке от 90 до 186 км,

от границы Родинского района до села Кулунда), на участке от 90 до 186 км, К-08 Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики Казахстан , на участке от 0 до 249 км,

на участке от 0 до 249 км, К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области ( на участке от села Волчиха до границы Новосибирской области), ( Славгород , Волчихинский , Михайловский , Ключевской , Кулундинский , Табунский , Бурлинский , Змеиногорский , Рубцовский районы), на двух участках: от 0 до 71 км и от 138 до 471 км,

на участке от села Волчиха до границы Новосибирской области), Славгород Волчихинский Михайловский Ключевской Кулундинский Табунский Бурлинский Змеиногорский Рубцовский районы), на двух участках: от 0 до 71 км и от 138 до 471 км, К-02 Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области , на 1 участке от 0 до 139 км.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю работает в режиме повышенной готовности

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: ( 3852) 36−31−69 , 8−800−222−3169;

3852) 36−31−69 8−800−222−3169; дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: ( 3852) 63−14−59;

3852) 63−14−59; дежурный УГИБДД: ( 3852) 39−35−86.

Ранее автомобилисты рассказали, что в Немецком районе из-за непогоды несколько фур сдуло с трассы в кювет.

Как уже писал altapress.ru, новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с очень теплой погоды — местами по региону 17 января будет до +5 градусов.