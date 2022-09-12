12 сентября
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Автоновости

На строительство дороги в Барнауле выделили более 100 млн рублей

Новая дорога появится на ул. Христенко в Барнауле. На ее реконструкцию выделили 120 млн рублей, сообщают в правительстве Алтайского края.

Ремонт дороги на ул. Христенко.
Ремонт дороги на ул. Христенко.
barnaul.org

Строительство дорожного участка началось от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова. Общая протяженность дороги составит 800 метров.

Подрядная компания «Сибинвест» уже приступила к работам, уточнили в пресс-службе барнаульской администрации.

Отмечается, что от Павловского тракта до ул. 280-летия Барнаула также уложили нижний слой асфальтобетона и установили ливневую канализацию.

Работы ведут по индивидуальной программе социально-экономического развития региона.

Там продолжают благоустраивать тротуары и устанавливать поры освещения.

Кроме того, высадят более 80 деревьев и 600 кустарников, установят новые дорожные знаки.

Отремонтировать дорогу обещают к концу декабря.

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