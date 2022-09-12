На строительство дороги в Барнауле выделили более 100 млн рублей

Строительство дорожного участка началось от Павловского тракта до ул. Сергея Семенова. Общая протяженность дороги составит 800 метров.
Подрядная компания «Сибинвест» уже приступила к работам, уточнили в пресс-службе барнаульской администрации.
Отмечается, что от Павловского тракта до ул. 280-летия Барнаула также уложили нижний слой асфальтобетона и установили ливневую канализацию.
Работы ведут по индивидуальной программе социально-экономического развития региона.
Там продолжают благоустраивать тротуары и устанавливать поры освещения.
Кроме того, высадят более 80 деревьев и 600 кустарников, установят новые дорожные знаки.
Отремонтировать дорогу обещают к концу декабря.