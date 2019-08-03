На трассе Бийск-Барнаул в лобовом столкновении смяло автомобиль «Нива»

По словам очевидцев, от удара «Нива» сложилась почти гармошкой, у Toyota Camry пострадал только кузов. В аварии по предварительным данным пострадавших нет.
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ДТП произошло на трассе Р-256, в сторону Бийска, 234 км. Очевидцы говорят, что Toyota Camry передвигалась с высокой скоростью по встречной полосе, пишет Barnaul22.
По словам очевидцев, от удара «Нива» сложилась почти гармошкой, у Toyota Camry пострадал только кузов. В аварии по предварительным данным пострадавших нет.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter