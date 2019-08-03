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Автоновости

На трассе Бийск-Барнаул в лобовом столкновении смяло автомобиль «Нива»

ДТП произошло на трассе Р-256, в сторону Бийска, 234 км. Очевидцы говорят, что Toyota Camry передвигалась с высокой скоростью по встречной полосе, пишет Barnaul22.

ДТП у Б.Ключей.
ДТП у Б.Ключей.
vk.com/barneos22

По словам очевидцев, от удара «Нива» сложилась почти гармошкой, у Toyota Camry пострадал только кузов. В аварии по предварительным данным пострадавших нет.

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